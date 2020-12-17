日本遭受強烈寒流吹襲　新潟群馬部分地區積雪高達兩米

日本12月16日受到強烈寒流吹襲，多地錄得破紀錄大雪。新潟、群馬縣山邊地區積雪高達兩米，兵庫、鳥取縣有地區受大雪影響而停電。

圖為12月17日，日本鳥取縣有地區因電線杆損毀，造成停電。（朝日電視Youtube截圖）

寒流在12月16日抵達日本東北，日本海沿岸地區出現大範圍降雪，多地24小時降雪超過1米，打破紀錄。氣象廳預料，寒冷天氣在未來數日將會持續，北陸及東北地區預料會繼續降雪。

大雪亦引起多地出現意外，新潟、群馬縣山邊地區積雪高達兩米，新潟縣湯澤滑雪場一名33歲女性被發現倒在雪堆中，送院搶救不治。警方初步判斷死者是在滑雪期間跌倒，昏迷下被雪掩埋，窒息致死。

兵庫縣北部香美町、新温泉町等地因大雪造成樹木倒塌，壓毀電線，超過5300戶停電。

在岩手縣內陸南部，過去24小時同樣錄得超過1米降雪，是過往同期平均的4倍。大雪造成車輛陷進雪堆或死火，多條公路擠塞出現嚴重車龍。新潟縣關越高速公路有超過1000輛車滯留無法前進，當局已請求自衛隊協助。

官房長官加藤勝信在記者會，表示受大雪天氣影響，各地可能會出現交通擠塞、設施損毀、雪崩等意外，呼籲國民持續留意天氣及道路情報。首相官邸在17日設立情報聯絡室，應付各地可能出現的災情。