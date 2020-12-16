日本首相菅義偉上任3個月民望下跌　日媒：疫情下領導能力不足

日本首相菅義偉12月16日上任滿3個月，日媒報道，菅義偉召開記者會次數不多、面對疫情不作為，未與執政黨充分溝通協調，加上不說明日本學術會議爭議，輕視向國民說明的態度引人關注。

菅義偉上任屆滿3個月，在14日表示因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有蔓延趨勢，為遏止疫情及避免地方醫院負荷增加，決定全面暫停國內振興旅遊方案Go To Travel。

圖為12月15日，東京淺草寺。旁邊掛着寫有Go To Travel的海報旗子。（Getty）

不過有批評聲音，指停止來的太遲。實際自菅義偉上任以來，對疫情的著墨不多。對外界擔憂Go To Travel旅遊會散播疫情持否定態度，即使是到15日 ，內閣官房長官加藤勝信在記者會上，亦重申「不存在Go To Travel是疫情蔓延主要原因的證據」，暫停計劃是僅是作為「最大限度的預防措施」。

菅義偉在處理疫情的不作為，讓自己上任3個月的民調進一步下滑，從剛上任的60%支持率，急跌至40%；不支持率則上升到49%，首度超越支持率。日本《產經新聞》報道，民望下跌的一個主因，是因為菅義偉在疫情下領導能力不足之故。

菅義偉引起政界與民眾不滿的做法，還包括上任不久後因拒絕任命日本學術會議推荐的成員，以及將上調75歲以上民眾醫療費自行負擔至20%的制度改革。前者政府因未有明確說明理由引起學術界不滿，後者則是在與公明黨代表山口那津男的會談上，突然達成的協議，未充分與黨內作出討論。

菅義偉上任至今，在首相官邸僅召開2次記者會，分別是在政府上台時與伴隨臨時國會休會。日本共同社評論指出，菅義偉輕視向國民說明狀況，是拖累民望的原因之一。在疫情持續蔓延的情況下，菅義偉或許需要親自消除國民疑問與不安。