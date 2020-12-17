華城連環殺人案揭當年偽造鑑定報告　韓男坐20年冤獄重審終判無罪

震驚韓國社會、遲至34年後才宣告結案的「華城連續性侵殺人案」，其中第8宗案件的死者為14歲的朴姓少女，而年僅22歲的青年尹城汝（윤성여，音譯）被警方判定為模仿犯罪的嫌疑人、慘遭逮捕，事後在嚴刑逼供下被迫承認犯案，為此入獄20年。隨着物證驗出此案犯人李春在（이춘재）的DNA，他向法院提出重審訴訟，今日（17日）獲判無罪。

根據《韓聯社》、《News1》報道，水原地方法院刑事12部部長法官朴正濟（박정제）於當地時間17日下午1時30分開始朗讀判決文，承認過去偵察機關的調查漏洞百出才造成錯誤的判決，同時主動向尹城汝致歉，宣判其在華城第8案為無罪。

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時隔32年，尹城汝終於洗清冤屈！

法官朴正濟表示，「被告人經歷長期的牢獄之災，在精神與肉體上皆承受巨大的痛苦，作為司法機關的一員，我在此致上歉意，期盼這場宣判能助被告洗清污名、恢復名聲。」

報道指出，透過法庭聆訊上的各方證詞與調查，尹城汝當年在警方毆打、虐待下被迫坦承犯案的真相才終於水落石出，而在重新偵查後發現，當年做為判定尹某犯案證據的國立科學搜查研究院的鑑定報告，竟然經過偽造。

華城第8宗案件發生於1988年9月16日上午6時30分，當時華城郡台安邑14歲少女朴相熙（박상희）被母親發現死於住處房內，其死因為勒斃、且體內被發現有性侵痕跡，事後少女性器官殘留的體毛上被驗出殘留汰元素，警方判定為附近焊接工人所犯案，於隔年逮捕尹城汝，尹某為此服刑20年，於2009年假釋出獄。

直到近年物證上偵測出李春在的DNA，才使李春在全盤托出，並在今年11月出席聆訊時向尹城汝道歉，法院才同意重審第8宗案件。

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