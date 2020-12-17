路透社：美國警告太平洋島國　指鋪設中國海底電纜構成風險

路透社12月17日引述兩位消息人士報道，原來屬華為旗下的華為海洋（Huawei Marine）有意競投在太平洋島國建立海底互聯網電纜的計劃，但美國認為此舉可能對當地構成安全風險，因此提出警告。

有關計劃作價7260萬美元，原定是提升太平洋島國瑙鲁（Nauru）、基里巴斯（Kiribati）及密克羅尼西亞（Micronesia）的通訊水平，並獲世界銀行及亞洲開發銀行（ADB）的支持。消息人士透露，華為海洋與法國阿爾卡特海底網絡公司（Alcatel Submarine Networks）及日本電氣（NEC）聯手投標。

消息人士亦提到，華府早在7月向密克羅尼西亞發出外交照會，指與華為海洋等中國企業合作須與北京的情報及安全部門合作，因此對有關計劃表達憂慮。而與台灣有外交關係的瑙鲁曾警告該公司參與計劃所帶來的風險。

對於有關報道，中國外交部形容此舉是華府抹黑華企。而密克羅尼西亞政府表示，當局與雙邊夥伴磋商，當中包括確保電纜不會引起網絡安全問題，保障區內安全。瑙鲁則稱正審視不同標書，並指持分者正處理技術及行政問題。

華為海洋現時的大股東為亨通光電，前者被美國商務部列入貿易黑名單，限制美國企業出口產品和技術。