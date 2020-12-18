俄羅斯禁賽期減至2年　運動員仍無法代表國家參加東京奧運等大賽

俄羅斯因禁藥問題遭世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency）禁止參加大型國際賽事，運動員只能有條件以獨立身份出賽，引來俄方上訴。國際體育仲裁法院（Court of Arbitration for Sport）12月17日作出裁決，把「禁賽期」從4年縮減至2年，此意味俄羅斯運動員仍將無法代表國家出戰大型賽事，當中包括明年的東京奧運、2022年的北京冬奧及2022年卡塔爾世界盃。

禁令生效期由2020年12月17日開始，至2022年12月16日。根據國際體育仲裁法院的裁決，俄方官員或政府代表在這2年間也不得出席大型國際體育賽事，俄羅斯在2年內不能競逐主辦國際大型體育賽事。

在2018年的韓國平昌冬奧，以中立身份出戰的俄羅斯籍運動員獲得金牌後，場內升起的是奧委會旗幟（Getty）

運動員無法代表國家參賽

美聯社報道，若果俄羅斯運動員或隊伍證明自己沒有服用興奮劑，或掩飾測試結果，他們將可獲准以獨立身份出賽，但賽事不得使用俄羅斯國名、升國旗及播國歌。

報道提到，俄羅斯的一個「小勝」是能夠在運動員的隊服上顯示「俄羅斯」的名字，但前提是該字不得較「中立運動員」或「中立隊伍」的字眼更加突出。

俄方不滿意

俄羅斯反興奮劑機構（RUSADA）表示，並不完全滿意有關裁決，認為法庭未有充份聽取律師的觀點。

世界反興奮劑組織在2019年12月裁定俄羅斯違規，操控藥物檢測數據，禁止俄羅斯運動員參加大型國際賽事4年，只允許可證明「清白之身」的運動員以獨立身分參賽。