牛津疫苗將展開新試驗　混合俄羅斯「衛星V」疫苗冀提高功效

英國牛津大學（Oxford University）與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）合力研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗整體有效率約為70%，被指低於其他一些藥廠的新冠疫苗後，阿斯利康製藥12月11日表示，後續臨床試驗將混合部分俄羅斯研發的「衛星V」（Sputnik V）疫苗，以觀察能否提高保護功效。

英國廣播公司報道，混合兩種相似疫苗有望能夠提升人類接種後的免疫反應，有關測試將在俄羅斯展開，參與者為18歲以上人士，暫時未知有多少人參加。測試預計在今年底前展開。

圖為有志願者接種阿斯利康和牛津大學研發的疫苗。（美聯社）

牛津疫苗與「衛星V」疫苗都是用人類腺病毒為載體，協助研發「衛星V」的主權基金俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）發表聲明稱，他們是在11月23日向阿斯利康製藥提出建議，「讓疫苗展開額外臨床試驗，加入衛星V疫苗2個載體之中的一個」。

牛津疫苗的測試結果之前在12月8日刊於期刊《刺針》（The Lancet），結果顯示疫苗安全和有效，整體有效率約為70%，相比起其他如輝瑞（Pfizer）疫苗的95%有效率為低，但有專家指出要真正證明疫苗有效還需待6個月至一年，目前所有疫苗的測試期間太短，有效率數字未必準確。

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