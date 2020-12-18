泰王再遭質疑遙控治國　德媒爆他從德國發出近100道「聖旨」

泰國近月爆發連場民眾示威，抗爭者批評泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）過去長期住在德國，有「遙距治國」的違規之嫌。德國媒體12月16日報道，泰王過去18個月內曾寄出近100封信件，大部分是從德國的渡假地點寄出，內容包括任命多名將領、禁止姊姊烏汶叻公主（Princess Ubolratana）參選泰國總理等。

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西德意志廣播電台（WDR）及《南德意志報》（Suddeutsche Zeitung ）的報道稱，這些信件大部分是從泰王在德國入住的聖內比遲大酒店（Grand Hotel Sonnenbichl，暫譯）發出，除了上述內容外，也包括簽發命令處決一名囚犯、揀選財政部長、祝賀希臘總統當選等。泰國駐柏林大使館暫未回應事件。

泰國自爆發反政府示威以來，矛頭漸指向王室，抗爭者10月26日遊行要求德國展開調查，檢視泰王有否在德國「遙距治國」，例如是簽署王家命令及年度預算案。德國聯邦議院11月底表示，若果泰王在德國對泰國頒布政令，他可能會遭德國驅逐出境。

英國媒體報道，泰王若然遙控治國，有可能觸犯國際法中的領土主權原則，批評者便要求德國政府把泰王列為不受歡迎人物，另有批評者認為德方應向泰王追收多達30億歐元的遺產稅項。但輿論也認為，泰王陣營面對「遙距治國」指控，或反駁稱其他國家領袖也會在出訪時處理國事。

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