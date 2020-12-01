泰國貴妃詩妮娜拍私密照「露毛」　泰王被指或有特殊癖好

泰國異見人士、日本京都大學副教授帕溫（Pavin Chachavalpongpun）收到泰國貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的「露毛」及性感照片，他自10月起在Facebook上公開它們，照片在網上引起熱議。馬來西亞《中國報》11月30日報道，有人猜測可能是泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）有命令，要詩妮娜按照他的癖好，不准刮走腋毛。

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從帕溫公開的照片可見，詩妮娜在部分照片中擺出性感誘人的姿勢。其中一張中她身穿「深V」連衣裙，又俯身面向鏡頭，露出乳溝。在另一張照片中，她對着鏡頭舉起手並「嘟嘴」並展示出腋下毛髮。有其他照片亦顯示詩妮娜身穿無袖的衣服並露出腋毛。

馬來西亞網絡媒體Hype於11月30日報道，負責報道泰國政治新聞及其他議題的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）是其中一個收到詩妮娜照片的人，照片約有1,443張。馬歇爾表示，大部分照片都是詩妮娜的自拍照，很多更有色情成分，稱有可能是她拍下來傳給泰王。惟他亦曾稱，宮中支持王后素提達（Queen Suthida）的派系，強烈反對詩妮娜「復寵」回宮；相信詩妮娜的照片流出，可能是目標為破壞她恢復貴妃身份的陰謀。

《中國報》更指出，在被公開的照片中，民眾發現詩妮娜多次做出舉起一隻手的動作，而未被刮除的腋毛，似乎是她想要突出的重點。報道提及，詩妮娜在照片中的形象和她在公眾前展現出的端莊優雅截然不同。《中國報》在文中提出疑問，稱詩妮娜的衣着喜好甚至是身體修飾，是否完全按泰王的要求來決定？

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《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）11月18日引述康奈爾大學（Cornell University）歷史教授盧斯（Tamara Loos）指：「似乎泰王將她（詩妮娜）當成他的私人芭比娃娃。他憑一己好惡將她送走又（從監獄）送回來。」