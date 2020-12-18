【中美角力】蓬佩奧：中國創新能力無法與美國相比

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月17日在Twitter發佈一段自己講話的影片，他指北京的創新能力無法與美國相比。他又呼籲美國人應該為三件事感到自豪，包括治療癌症技術、研發安全的新冠肺炎（COVID-19）疫苗等。

蓬佩奧在講話中稱，「中共科學家沒有引領癌症治療領域，我們在引領。朝鮮生化學家沒有生產安全的新冠疫苗，我們在生產。伊朗人在超級計算機研發方面並不領先，我們領先」，他認為美國民眾應為此感到自豪，並爭取在未來10年至100年內保護好美國在人工智能等高科技領域的優勢。

他緊接稱，擁有國有企業且奉行專制制度的北京明知其創新能力永遠無法與美國相比，認為這是每年有近40萬中國留學生赴美學習的原因，他又稱，中國內部很多高端工業基地都是採用竊取得來的外國技術或購買外國技術。

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