傳拜登將提名原住民眾議員哈蘭出任內政部長

英美多間媒體12月17日引述消息人士報道，美國總統當選人拜登（Joe Biden）將提名新墨西哥州（New Mexico）民主黨聯邦眾議員哈蘭（Deb Haaland）為內政部長，令美國可能出現首位原住民內閣部長。報道又提到，拜登計劃提名非裔人士里根（Michael Regan）掌管美國環境保護局。

路透社、美國有線新聞網絡（CNN）、彭博社等均有報道有關消息。哈蘭若成功在參議院闖關，她將掌管有逾7萬名員工的內政部，該部門的管理範圍包括全國逾2成面積的土地，當中有很多部落土地、國家公園等。

圖為美國眾議員哈蘭（Deb Haaland）2020年6月在國會出席委員會會議（Getty）

由於哈蘭自2019年起擔任眾議員，一旦獲拜登提名，她將辭去眾議員職務，但目前民主黨經過2020年大選後，在眾議院議席數目下降，只有微弱多數的優勢。

路透社又報道，據來自3名知情人士的消息，拜登擬提名里根為美國環境保護局局長，里根目前主管北卡羅來納州（North Carolina）。

若然成事，里根將成為美國環保保護局的首位非裔局長，他將協助拜登應對環保議題，包括在2050年之前使美國經濟達到溫室氣體零排放、對抗氣候變化。