拜登當選｜董建華：中美關係重建待觀察　出現習近平是中國人之福

由全國政協副主席董建華創立的團結香港基金今（17日）舉行周年工作視像會議，基金會主席董建華以「無懼風雨、克服逆境、共創黃金時代」為題發表講話。 董建華指，香港近年因為政治爭拗，陷入了無休止的內耗，嚴重拖慢了社會發展步伐，認為中央政府充分掌握香港面對的逆境，為了確保香港能在「一國兩制」基礎上穩步前進，在6月30日頒布《港區國安法》，讓香港回歸法治和穩定。 提到拜登當選美國總統，董建華指中美關係重建有待觀察，又指在動盪不安的國際形勢中，中國出現高瞻遠矚的領導人習近平，這是中國人之福。

融入大灣區將失獨特地位是「絕對誤解」

董建華在講話中表示，過去一年，環球局勢持續動盪，香港亦深受複雜的內外因素影響，社會嚴重撕裂，加上疫情肆虐、經濟下滑，但認為「冰封三尺，非一日之寒」，貧富懸殊、房屋短缺、人口老化等問題，都是日積月累的深層次問題，必須用堅定決心、長遠眼光、宏觀策略去處理。

對於部分香港人擔心，若香港融入大灣區發展，將失去香港獨特的地位和功能，董建華認為是「絕對的誤解」。他強調，融入大灣區的發展，並非要求香港放棄自己的特色或者獨有優勢，香港作為全國最開放的城市，就是要充分利用自身優勢，配合國家開放、合作、共贏的政策，在「國內國外雙循環」的國策之下，扮演更積極的角色。董建華強調，融入大灣區的發展就是讓香港可以在更遼闊的空間，更充分發揮優勢及提升競爭力。

中央堅守「一國兩制」初心從沒改變

董建華強調，香港自古以來便是中國不可分割的一部分，「大家血脈相連、命運與共，是任何人都改變不了的歷史事實」。1997年回歸之後，香港擁有「一國兩制」下所賦予的最大自主權，以及法例保障的個人自由和權利。即使在去年修例風波的急風暴雨之中，中央堅守「一國兩制」的初心，亦從來沒有改變過。

他強調，「一國兩制」是確保香港人安居樂業的最佳制度安排，是香港繁榮穩定的基石，要維護好「一國兩制」，香港人有責任自覺擁護由國家憲法和《基本法》確立的憲制秩序。他表示，要貫徹落實「一國兩制」，就要尊重「一國」是「兩制」的前提，「兩制」必須在一國之內運行，「一國兩制」越能貫徹落實，香港的成功基礎，自然會越加穩固。

董建華表示，國家主席習近平今年10月南巡，除了總結深圳40年來的發展經驗，更加吹響了「改革開放」再出發的號角，強調「改革不停頓，開放不止步，在更高起點上推進改革開放」，同時要求推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐。董建華說，這些發展都是香港百年一遇的重要契機。香港是彈丸之地，認為不能夠坐井觀天，固步自封，「只有搭上國家改革開放的高速列車，香港才能迎來經濟上的再次騰飛」。

習近平及董建華。

各國束手無策 唯獨中國能極短時間控制疫情擴散

談及新冠疫情，董建華說，疫情增加了大變局的變數，為全球不同政治體制帶來一次強大壓力測試。他提到，以歐美國家國力之強，面對新冠肺炎，都顯得束手無策，「唯獨是中國政府在面對疫情嚴峻考驗之初，就能夠在極短時間出台完善有效的應對方案，再加以強大的執行能力，以及舉國上下的配合支持，結果成功控制疫情擴散，化解危機」。

縱觀全球，董建華指未來一兩年世界經濟有可能持續下滑、失業率攀升、人類正常生活持續被顛覆、令全球多處地區動盪不安，使得全球大變局增加不穩定和不確定性。

他又說，在美國候任總統拜登就任後，會否重建中美關係仍有待觀察，他期望國與國之間的博弈手法能回歸理性。

董建華又引述國家主席習近平在氣候雄心峰會上提出︰「地球是人類共同的、唯一的家園」、「在氣候變化挑戰面前，人類命運與共，單邊主義沒有出路」，認為在動盪不安的國際形勢，中國出現了高瞻遠矚的領導人，這是中國人之福。

中國成今年全球唯一增長主要經濟體 展現堅毅精神

董建華在講話中亦談到國家百年奮鬥的新目標，他表示，國家的經濟動力，由以往出口導向，逐漸變為內需帶動，形成國內國際「雙循環」的全新發展格局。董建華舉例說，即使面對中美貿易磨擦，2019年的中國經濟仍錄得6.1%增長。在2020年，面對全球疫情大流行，國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年全球經濟將萎縮4.4%，但中國將是全球唯一實現增長的主要經濟體，預料GDP將有1.9%的增長，2021年增速更可能高達8.2%。

董建華強調，這證明國家在美國不斷圍堵下，仍展現堅毅精神，以及顯示國家在疫情防控工作所取得的成功，示範了「全國為民、全民為國」的忘我精神。他深信中央「十四五規劃」將會實現、中國在2035年達致社會主義現代化的遠景目標亦將達到。