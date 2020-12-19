中國將向美韓歐盟EPDM橡膠徵收反傾銷稅　對美國稅率逾200％

中國將自12月20日起對原產於美國、韓國以及歐盟的進口三元乙丙（EPDM）橡膠徵收反傾銷稅，期限五年。其中對美國各公司徵收稅率高達200%以上，遠高於對韓國和歐盟公司的徵收比例。

中國商務部12月18日發表聲明，列出中方向各公司徵收的反傾銷稅率。對美國公司徵收的反傾銷稅如下：陶氏化學公司（The Dow Chemical Company）222.0%，埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corporation）214.9%，阿朗新科美國有限公司（ARLANXEO USA LLC）219.9%，美國獅子彈性體有限公司（Lion Copolymer Geismar，LLC）219.8%，其他美國公司的反傾銷稅是222.0% 。

聲明稱，對韓國公司徵收的反傾銷稅在12.5%到24.5%之間，對歐盟公司徵收的最高額度反傾銷稅是14.7% 到31.7%。

2019年6月19日，中國商務部發布公吿，決定對原產於美國、韓國和歐盟的進口三元乙丙（EPDM）橡膠展開反傾銷立案調查。

根據調查結果，調查機關2020年10月23日發佈初步裁決公吿，初步認定原產於美國、韓國和歐盟的進口三元乙丙（EPDM）橡膠存在傾銷，中國國內三元乙丙（EPDM）橡膠產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。