【中美貿易】萊特希澤建議拜登保留關稅為籌碼向中國施壓

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)12月16日就對華政策給候任總統拜登(Joe Biden)提出建議,稱應該利用關稅作為籌碼,「在第一階段貿易協議上對中國施加壓力」(Hold their feet to the fire on Phase 1)。

2019年10月10日,在美國貿易代表萊特希澤(左)和財政部長姆努欽(Steven Mnuchin,右)的陪同下,中國國務院副總理劉在華盛頓舉行的部長級貿易會談前與媒體見面。(AP)

美國貿易代表萊特希澤16日接受路透社專訪表示,拜登應繼續敦促中國遵守中美第一階段貿易協議,利用關稅作為籌碼,又說北京在執行第一階段貿易協議的部分內容方面做得相當好。

在被問及拜登應如何處理中美第一階段貿易協議時,萊特希澤說:「我會在第一階段貿易協議上對中國施加壓力(I would hold their feet to the fire on Phase 1)。」

萊特希澤說:「我認為,在某些方面他們(中國)做得相當不錯,在其他方面則不然。」

萊特希澤說,北京方面遠遠沒有兑現購買承諾,部分原因是疫情。彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)的數據顯示,截至10月份,中國對美國商品和服務的購買量僅為第一階段協議所需水平的一半左右。

萊特希澤說:「我將利用爭端解決程序來解決具體問題。我肯定會保持關稅不變。我認為,如果你看到關稅消失,那就是一個訊號,表明我們並沒有認真理解中國是戰略對手。」

2020年12月11日,美國候任總統拜登和候任副總統賀錦麗(左,Kamala Harris)在特拉華州威爾明頓皇后劇院(Queen theater)舉行的一場活動上聽取戴琦講話。(AP)

在拜登當選美國總統前,拜登曾於8月表示,他認為中美第一階段協議「失敗」。但他在美國《紐約時報》12月2日刊出的專訪中表示,就任後不會立即採取行動撤銷特朗普對中國實施的25%關稅,也不會立即撤銷中美第一階段貿易協議。

拜登12月11日正式提名華裔女性戴琪(Katherine Tai)為下任美國貿易代表,稱打擊中國不公平貿易行為是其關鍵任務。