美參議院：波音不當影響737 MAX測試　FAA阻礙審查

美國參議院商務委員會12月18日公布一份調查報告，指飛機製造商波音公司（Boeing）曾不當影響旗下737 MAX飛機的測試，而美國聯邦航空局（FAA）的官員可能曾阻礙有關737 MAX飛機兩次致命墜機意外的審查工作。

參議院的報告批評，FAA測試機師對於737 MAX飛機出現機頭向下俯衝情況的反應時間期間，波音曾不恰當地影響測試。美聯社19日報道，一名曾任FAA安全檢查員的舉報人指，波音代表在機師於飛行模擬器中接受測試時，曾在場觀看及提供建議，機師在數秒內對有關問題作出反應。惟3名飛行員的反應仍比波音預料的慢。

波音737 MAX：圖為12月2日，美國俄克拉何馬州一名波音737 MAX機師在飛機的駕駛艙中。（Reuters）

參議院的調查員亦提及，一名FAA部門經理起初獲邀參與有關737 MAX墜機意外的審查，他其後被排除在外；基於他的職位，他通常會被要求參與審查。涉事經理指，他相信有人決定排除他的原因是要避免FAA受到批評。

根據報告，參議院商務委員會亦指控FAA持續報復舉報人；運輸部也未有轉交文件，阻礙調查員工作。

FAA發聲明指，參議院報告包含一些未經證實的指控，並指他們對737 MAX飛機的審查仔細而謹慎。波音指他們認真看待報告，亦會持續及全面地檢閱它。