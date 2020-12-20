【新冠肺炎】因應英國疫情　荷比意「封關」德國擬跟隨

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）12月20日表示，英格蘭部分地區的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株傳播已失控。一些歐洲國家已有因應有關情況公布措施，包括暫停與英國的空、陸交通。

一些國家已因英國的「病毒變異」做出反應，荷蘭政府自20日早上6時起禁止由英國出發的客機飛抵荷蘭，措施最少維持至2021年1月1日。比利時20日亦宣布禁止英國航班入境，同時暫停由英國開出的鐵路列車進入比利時，當中包括歐洲之星（Eurostar）的服務，措施會在午夜開始，維持24小時。

德國之聲（DW）20日引述法國傳媒報道，有接近德國衞生部的消息指，德國正考慮禁止英國及南非航班入境。

意大利外長12月20日稱將來往英國的航空交通將暫停。

南非亦有出現變種病毒，該國衞生部長姆基澤（Zweli Mkhize）12月18日宣布，國家已發現一種引起新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的病毒SARS-CoV-2新變種。他指，變種後的病毒株似乎較之前一直散播的感染更多年輕人。

英國新冠肺炎疫情：圖為12月20日，倫敦行人經過一塊展示疫情消息的告示牌旁。（Reuters）

歐洲新聞電視台（Euronews）20日報道，英國政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）表示，變種病毒株有23個變化。官員公布，基於這些變化，變種病毒株變得更具傳染性，傳播力較原有病毒高出70%。

英國廣播公司（BBC）衛生與科學記者加拉格（James Gallagher）15日報道，新冠病毒約每個月發生2次突變，將首度在中國武漢出現的樣本與今日的樣本比較，會發現它們之間有約25次變種的分別。

夏國賢20日向天空新聞台（Sky News）提及有關變種病毒株的消息，他稱政府已「非常快速及果斷地」行動。

首相約翰遜（Boris Johnson）19日指，倫敦、英格蘭東南及東部部分地方的防疫措施級別會提升至第4級，非必要商店20日起關閉。