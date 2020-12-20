英國疫情｜約翰遜：新變種病毒株傳播力高70％　提升倫敦防疫級別

美聯社報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月19日表示，新冠肺炎（COVID-19）病毒的一個新變種病毒株正在推動疫情在倫敦與英格蘭南部地區快速傳播，他形容該變種的傳播力較原有病毒高出70%。英國決定提升倫敦及英格蘭南部多個地區的防疫措施級別。

沒證據顯示提高死亡率

約翰遜強調，目前沒有證據顯示變種病毒株會帶來更高死亡機率或更嚴重病症，他又稱，沒有證據顯示新冠疫苗對變種病毒的功效會下降。

英國《電訊報》之前已報道，約翰遜12月18日突然召開會議，商討倫敦和東南地區出現的變種病毒株。

圖為約翰遜2020年12月19日舉行記者會講述英國最新的防疫措施，英國政府決定提升倫敦及英格蘭南部多個地區的防疫措施級別（AP）

世衛：科學家將展開研究

英國政府首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）表示，已經向世界衛生組織（WHO）報告變種病毒一事，並稱英國這周疫情加劇的背後，似乎就是變種病毒株在加速疫情傳播。科學顧問正根據初步模型得出該結論，並正在繼續分析所有可用的數據。

世衛傳染病流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，已在本周收到英方的提醒，她稱這變種與最初在歐洲水貂之間傳播的變種類似，科學家將研究該病毒株，以查看病毒在人體內引發免疫反應的方式會否不同。

美聯社報道稱，病毒會定期發生突變，科學家已發現新冠病毒樣本之間數以千計的不同突變，但其中許多變化都不會影響病毒的擴散程度或患者的病徵嚴重程度。

英提升防疫措施級別

隨着英國疫情升級，約翰遜政府宣布，倫敦及英格蘭南部多個地區將提升防疫措施，級別由現行的3級，進入到新增的第4級，限制更嚴格，在12月19日午夜後，所有非必要商店、理髮店及室內休閒場地都要關閉。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：