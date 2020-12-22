泰國進行府級地方選舉　示威領袖「露肚腩」扮泰王曼谷遊行

撰文：何文翰
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泰國12月20日舉行6年來首次府級地方選舉，選出除首都曼谷外76個府的行政管理議會議長和議員。這次選舉是自2019年被指控遭操縱的大選後，對該國民主的考驗。曼谷同日有示威領袖在購物中心遊行，他們模仿泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）穿起露臍裝，要求廢除與防止侮辱王室有關的法律。
根據選舉委員會，今次選舉共有33位議長候選人及8,186位議員候選人。預計非正式總點票結果會在午夜零時出爐。
源自「未來前進黨」（Future Forward Party，FFP）的政黨「進步團體」（Progressive Movement，暫譯）也有派出多名候選人。現已解散的「未來前進黨」2014年曾在大選中成功奪得議會500個議席中逾80席，震撼政壇。外界關注「進步團體」能否再創選舉佳績。
圖為12月20日泰國反政府示威領袖帕里和帕努薩亞穿着露臍裝，在曼谷購物商場暹邏百麗宮行走。（Reuters）
與前首相他信（Thaksin Shinawatra）有聯繫的為泰黨（Pheu Thai Party）支持25位議長候選人，選舉亦被視為是對這個議會最大反對黨的測試。
議會內支持現任首相巴育（Prayuth Chan-ocha）的政黨雖然沒有正式支持候選人，但各地選舉都有候選人向巴育陣營表示效忠。
選舉進行當天首都曼谷出現示威。部分泰國知名度較高的示威領袖身穿露臍裝在曼谷購物中心遊行，他們模仿泰王哇集拉隆功的裝扮，藉此予以嘲笑，並要求廢除與侮辱王室有關的法律。
泰國示威：這位身穿「特短小背心」的男子所扮的不是別人，而是成為泰國政界暴風眼之一的泰國哇集拉隆功。事緣某次還未成為泰王的被傳媒拍到他將白色背心內衣下擺捲起變短，長度僅及胸口以下，有人認為王室成員如此穿着不夠端莊。（AP）