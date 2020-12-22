泰國進行府級地方選舉　示威領袖「露肚腩」扮泰王曼谷遊行

泰國12月20日舉行6年來首次府級地方選舉，選出除首都曼谷外76個府的行政管理議會議長和議員。這次選舉是自2019年被指控遭操縱的大選後，對該國民主的考驗。曼谷同日有示威領袖在購物中心遊行，他們模仿泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）穿起露臍裝，要求廢除與防止侮辱王室有關的法律。

根據選舉委員會，今次選舉共有33位議長候選人及8,186位議員候選人。預計非正式總點票結果會在午夜零時出爐。

源自「未來前進黨」（Future Forward Party，FFP）的政黨「進步團體」（Progressive Movement，暫譯）也有派出多名候選人。現已解散的「未來前進黨」2014年曾在大選中成功奪得議會500個議席中逾80席，震撼政壇。外界關注「進步團體」能否再創選舉佳績。

圖為12月20日泰國反政府示威領袖帕里和帕努薩亞穿着露臍裝，在曼谷購物商場暹邏百麗宮行走。（Reuters）

與前首相他信（Thaksin Shinawatra）有聯繫的為泰黨（Pheu Thai Party）支持25位議長候選人，選舉亦被視為是對這個議會最大反對黨的測試。

議會內支持現任首相巴育（Prayuth Chan-ocha）的政黨雖然沒有正式支持候選人，但各地選舉都有候選人向巴育陣營表示效忠。

選舉進行當天首都曼谷出現示威。部分泰國知名度較高的示威領袖身穿露臍裝在曼谷購物中心遊行，他們模仿泰王哇集拉隆功的裝扮，藉此予以嘲笑，並要求廢除與侮辱王室有關的法律。