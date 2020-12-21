普京批准俄羅斯國務院成員名單　將擔任國務院主席

俄羅斯官方法律訊息門戶網站12月21日發佈消息稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已批准俄羅斯聯邦國務院的組成人員，並將擔任國務院主席。

根據俄官方披露的最新消息，普京將擔任國務院主席。圖為普京12月17日出席年度大型記者會。（AP）

該法令自簽署之日12月21日起生效。

按照批准的成員組成，國務委員會主席是俄羅斯聯邦總統普京。此外，國務委員會成員包括州長、國家杜馬主席和聯邦委員會主席、總統駐聯邦區全權代表、議會黨團領導人。

據此前報道，俄羅斯聯邦委員會（議會上院）在其會議上通過了《俄羅斯聯邦國務委員會法》。俄聯邦國務委員會將參與制定俄羅斯對內對外政策，討論預算草案和人事政策。

據瞭解，2020年1月普京曾在聯邦會議發表國情咨文時提議修改憲法，其中生效的條件之一是經全俄公民投票通過，此後公投於4月舉行，結果顯示其中77.92%的投票者支持修改憲法，因此如果普京參加2024年總統選舉並當選，在現任總統任期被「清零」的情況下，他可以在執政兩個任期，即執政至2036年。

12月17日，普京在當天舉行的年度記者會上表示，他尚未決定是否參加2024年總統選舉。