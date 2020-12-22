美國將對涉侵人權中國官員實施額外簽證限制　其家庭成員或同受限

美國國務院12月21日宣布，將會對相信有侵犯人權的中國官員實施額外的簽證限制。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中稱，中國的極權統治者對中國人民的言論自由、宗教與信仰自由、結社及和平集會權利施加嚴格的限制，美國已清楚表明不會歡迎這些侵犯人權的人入境。

聲明強調有關措施將針對打壓宗教人員、少數民族或異見人士的中國官員，並對他們實施簽證限制措施，禁止他們入境美國，而其家庭成員亦可能面臨相同限制措施。

Today I announced additional restrictions on visas for officials of the Chinese Communist Party and People's Republic of China believed to be responsible for, or complicit in, the repression of members of ethnic minority groups, religious practitioners, & human rights defenders. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 21, 2020

聲明又表示，有關限制行動展示美國決心向中共追究其對中國人民的日益壓制，並指出今年美國已經對涉及新疆侵犯人權行為、限制進入西藏、摧毀香港獲應許的自治的中共官員，實施簽證限制和經濟制裁，「今天的行動制訂出適用於所有從事壓制行為的中共官員的額外限制」。

蓬佩奧最後重申，會與因和平行使權利而被迫害的人站在同一陣線，包括許志永等律師、王怡等家庭教會牧師、黃琦等公民社會活動人士、伊力哈木等維族學者、黎智英等民主倡導者、扎西文色等西藏語言學家及商家，「我們敦促北京當局立即釋放上述人士，尊重中國人的人權及基本自由」。