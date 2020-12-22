美國將對涉侵人權中國官員實施額外簽證限制　其家庭成員或同受限

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美國國務院12月21日宣布，將會對相信有侵犯人權的中國官員實施額外的簽證限制。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中稱，中國的極權統治者對中國人民的言論自由、宗教與信仰自由、結社及和平集會權利施加嚴格的限制，美國已清楚表明不會歡迎這些侵犯人權的人入境。

聲明強調有關措施將針對打壓宗教人員、少數民族或異見人士的中國官員，並對他們實施簽證限制措施，禁止他們入境美國，而其家庭成員亦可能面臨相同限制措施。

聲明又表示，有關限制行動展示美國決心向中共追究其對中國人民的日益壓制，並指出今年美國已經對涉及新疆侵犯人權行為、限制進入西藏、摧毀香港獲應許的自治的中共官員，實施簽證限制和經濟制裁，「今天的行動制訂出適用於所有從事壓制行為的中共官員的額外限制」。

蓬佩奧最後重申，會與因和平行使權利而被迫害的人站在同一陣線，包括許志永等律師、王怡等家庭教會牧師、黃琦等公民社會活動人士、伊力哈木等維族學者、黎智英等民主倡導者、扎西文色等西藏語言學家及商家，「我們敦促北京當局立即釋放上述人士，尊重中國人的人權及基本自由」。

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