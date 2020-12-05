美國再制裁中國官員　對壓制異見及統戰者實施簽證限制

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月4日發表聲明稱，對曾使用或威脅使用暴力、盜竊及公開個人資訊，以及其他手段去脅迫不同政見人士的中國官員或其他從事有關活動者實施簽證限制，他稱會持續透過類似措施，以表明不歡迎這些人士入境美國。 他在Twitter提到，會對中共中央統一戰線工作部（簡稱中央統戰部）內從事「有害活動」的官員實施簽證限制，他未有直接點名是哪些中國官員。

蓬佩奧當天發表的聲明所指，國務院決定制裁多名中國官員，指控他們參與帶高壓影響力的活動（coercive influence activities）。

蓬佩奧表示，受制裁人員包含曾涉及使用或威脅使用暴力、竊盜、公開個人資訊、間諜行動、惡意破壞，或惡意干涉本土政治事務、學術自由、個人私隱或商業行動的中國與中國共產黨官員，或是積極參與中共中央統戰部活動的人士。

Today I announced visa restrictions on United Front Work Department officials who have engaged in malign activities to co-opt and coerce those who oppose Beijing’s policies. We call on the PRC to end its use of coercion to suppress freedom of expression. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2020

蓬佩奧在Twitter發文表示，他宣布對中國中央統戰部內那些從事「有害活動」的官員實施簽證限制，他指該些「有害活動」是脅迫對抗北京政策的人。他稱，美方呼籲中國停止使用脅迫手段去壓制表達自由。

在此之前的12月3日，美國特朗普（Donald Trump）政府另公布新規定，決定限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，中共黨員簽證有效期從10年被縮減至1個月。