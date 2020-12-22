特工遭納瓦爾尼套話　自爆放毒藥諾維喬克入對方內褲

俄羅斯反對派納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭投毒事件，納瓦爾尼近日在多國媒體和人員的協助下，假扮俄羅斯聯邦安全局成員，成功向一名參與行動的特工套話，被告知是把毒藥放在納瓦爾尼的內褲，企圖毒殺他。

圖為納瓦爾尼正在與庫德里亞夫采夫（Konstantin Borisovich Kudryavtsev）通話。（納瓦爾尼Youtube頻道片段截圖）

納瓦爾尼在個人社交網站頻道上，上載一段完整對話片段。他在片中假扮俄羅斯聯邦安全局成員，說明是為毒殺納瓦爾尼的行動寫報告，逐一向已知的特工打電話，成功獲一名叫庫德里亞夫采夫（Konstantin Borisovich Kudryavtsev）的特工接聽。庫德里亞夫采夫是特工團隊中的化學師。

庫德里亞夫采夫不虞有詐，交待了暗殺納瓦爾尼的過程。他將劇毒諾維喬克放在納瓦爾尼的內褲內層，並稱若納瓦爾尼未有即時接受治療，情況可能會有所不同。庫德里亞夫采夫又透露，他在納瓦爾尼於西伯利亞醫院接受治療期間，偷走納瓦爾尼的衣服，因為當中留有高濃度的諾維喬克殘留物。

納瓦爾尼8月19日在乘搭飛機返回莫斯科期間，在機上感到不適，出現中毒跡象，飛機緊急降落西伯利亞，將納瓦爾尼送院。期後納瓦爾尼情況未有好轉，至22日納瓦爾尼被送往德國治療，並成功撿回一命。毒理學調查指納瓦爾尼遭受諾維喬克毒害，而這種劇毒僅由俄羅斯製造。

俄羅斯一直拒絕承認事件責任，至早前總統普京（Vladimir Putin）被記者會問及相關問題，普京稱俄國安全人員密切關注納瓦爾尼是正常，但不代表會毒殺他，又指如果當局若想暗殺，工作可能早已完成。