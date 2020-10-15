【納瓦爾尼中毒案】歐盟英國制裁6名俄羅斯官員　克宮：沒邏輯

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）8月中毒事件引發俄羅斯與西方多國爭拗，英國與歐盟10月15日分別宣布制裁6名俄羅斯官員及一間國營科學研究中心，涉事官員包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的多名親信。 克里姆林宮同日回應時，形容這是「故意的不友好舉動」（deliberate unfriendly step），又批評英國與歐盟的決定欠缺邏輯。

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這次受制裁的6名俄羅斯官員及1間機構包括：



俄羅斯總統辦公廳內政局局長亞林（Andrei Yarin）

俄羅斯總統辦公廳第一副主任基里延科（Sergei Kiriyenko）

俄羅斯對西伯利亞全權代表Sergei Menyaylo

俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）

俄羅斯國防部副部長波波夫（Pavel Popov）

克里沃魯奇科（Aleksei Krivoruchko）

俄羅斯國家有機化學和技術科學研究院



禁入境及凍結資產



歐盟表示，限制措施包括禁止訪問歐盟、凍結資產，也禁止歐盟人員與機構向名單所列人員提供資金。英國同樣表示，會對有關人員作出入境禁令及凍結資產。

克里姆林宮同日回應稱感到遺憾，形容這是對俄的故意不友好舉動，又稱歐盟與俄羅斯的關係受到破壞，莫斯科政府將分析情況，然後用符合俄羅斯利益的行動來回應事件。發言人又表示「令人難過的是在這個決定裏，根本不可能看到有任何邏輯。」

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納瓦爾尼8月因懷疑中毒而陷入昏迷後，先獲送到俄羅斯鄂木斯克（Omsk ）的醫院接受治療，其後再被轉送到德國的沙里泰大學醫院留醫。德國政府指，納瓦爾尼所中的毒屬於諾維喬克組群（Novichok group）的毒劑。但俄羅斯則指沒有發現納瓦爾尼中毒的痕跡。

禁止化學武器組織（OPCW）之後在10月6日確認，在納瓦爾尼的血液樣本內驗出「諾維喬克」。