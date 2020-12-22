尼泊爾執政黨內鬥　總理突然解散國會

尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）與執政黨共產黨的黨友發生內鬥，前者12月20日突然宣布解散國會下議院，尋求2021年舉行大選。這不僅對尼泊爾共產黨來說是一枚政治炸彈，亦觸發一些民眾及學生上街示威反對。該國本在2022年11月才舉行大選。

奧利政府被指控貪腐，且應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的手法也受批評。迄今尼泊爾累計已有243,184個確診個案，累計1,777個死亡個案。

奧利與前總理普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal）在兩個政黨合併後，一直因分享權力問題發生齬齟，導致不些一次發生無法達成一致方案的情況。普拉昌達一直嘗試牽制奧利，亦在奧利尋求在擴權之際，率領反對他力量。奧利拒絕後退，並暗示如被「逼到牆角」，他會讓共產黨分裂。《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）22日稱實際上尼泊爾共產黨已分裂。《印度斯坦時報》20日稱，這是中國過去數月致力避免發生的事。

普拉查達曾是毛派叛軍領袖，他和奧利所屬的政黨，即分別是尼泊爾共產黨（聯合馬列）及尼泊爾共產黨（毛主義中心）2018年合併，並助奧利取得政權。

《印度斯坦時報》稱引述尼泊爾一些觀察家稱，中國本是支持奧利，但在今年較早時顯示出願為尼泊爾共產黨的團結而犧牲他，意即不再支持他。

尼泊爾因為執政黨內鬥有可能陷入政治危機，事件亦觸發部分民眾上街示威。圖為12月21日，警察在加德滿都拘捕一名人權份子。（AP）

避過不信任動議

奧利要求下解下議院，避過面對不信任投票。《加德滿都郵報》引述一名與奧利親近的議員帕爾（Nirudevi Pal）21日稱，總理宣布解散國會是因為有些政黨領袖準備對他發動不信任動議，亦計劃對他彈劾。

美國《紐約時報》20日引述專家稱，奧利是沒足夠權力這麼做的，此舉可能被人告上最高法院。身為加德滿都大學法學院前院長，同時也是憲法專家的阿迪卡里（Bipin Adhikari）稱，在還有那麼多合組新政府的選項未用之前，解散國會是違憲的。

惟同屬尼泊爾共產黨（聯合馬列）的尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）已快速接受奧利的建議，稱大選會分階段在2021年4月30日及5月10日舉行。

在奧利提出解散國會的要求後，90名執政黨的議員以及24名來自上議院普拉昌達陣營的議員在國會大樓聚集討論事件，以及討論讓國會復會的方法。他們最終決定拒絕奧利這個違憲的舉動。

圖為尼泊爾總統班達里。她在2019年10月19日來到緬甸仰光，出席一個關於尼泊爾藍毗尼的展覽。（AP）

尼泊爾曾經歷10年的內戰後，再歷經數年局勢不穩以及「短命政府」的管治。《環球時報》英文版21日稱，解散國會可能會引發動盪。如尼泊爾共產黨分裂，投向不同派系的票將會是分散的。該國政治或會退回之前不確定及不穩定的狀況。

《環球時報》稱《印度斯坦時報》長期以來都有挑撥中國與東亞國家關係的手法。前者稱中國不干涉尼泊爾的內政，也不干涉任何國家的內政。而當然中國希望尼泊爾有一個穩定的政府，這對所有人都有好處，亦包括利好中尼關係。