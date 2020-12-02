73歲尼泊爾婦不治　完成檢疫期才確診　曾被專家列疑似第四波源頭

本港踏入第四波新冠肺炎疫情，香港大學研究發現，第四波患者病毒株與第三波不同，相信是由尼泊爾輸入個有關，患者入境後透過不同途徑走入社區，最終造成社區大爆發。 一直被視為與第四波疫情有關的73歲尼泊爾婦人（個案#5110）今日（2日）病逝，生前曾於尖沙咀及油麻地一帶出沒，患者曾於9月13日來港後於尖沙咀一間酒店檢疫，兩次檢測均呈陰性，檢疫期完結後到油麻地親戚家中居住，其後因不適先後到區內兩間診所及伊利沙伯醫院求醫，最後才證實確診。與婦人同住的兩名家人亦受感染。有專家曾指出，若3人在區內活動，可能於社區形成傳播鏈。

有專家認為，第四波疫情源自尼泊爾輸入，於社區形成傳播鏈。（資料圖片）

本港今年10月初爆發China Secret酒吧群組，香港大學曾分析忠者的基因排序，發現自群組開始，病毒株與第三波的已有所不同，與尼泊爾的輸入個案更為相似。

曾被視為感染源頭的5110號個案今日於伊利沙伯醫院離世，是本港第110名離世患者。該名患者是一名73歲尼泊爾裔婦人，她於9月13日抵港，檢疫期間入住尖沙咀最佳盛品酒店，分別於同月13日及23日留檢測樣本，兩次樣本結果均對病毒呈陰性。

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該名患者於9月25日出現病徵，包括無食慾及胃痛，但未有通報及要求治療，反而在9月27日完成檢疫後，回到油麻地炮台街立德大廈的親戚家中居住。她其後由於感到不適，親戚先後帶她去油麻地普通科門診，及彌敦道481號地舖「天一醫務所」求診，當時兩間診所都認為病徵不似新冠肺炎，未有留樣本。患者之後到伊利沙伯醫院急症室求醫，最終於10月4日證實確診。

患者入院接受治療後，由於呼吸衰竭留醫深切治療部，之後持續惡化，延至今日中午12時53分離世。

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾經指出，認為最早「走漏」的輸入個案源頭是上述個案，她曾感染家中兩名親人，又指若3人曾在社區活動，「有機會經佢哋漏出社區。」而港大公共衞生學院教授潘烈文亦曾說，輸入個案可能在酒店檢疫期間、前往酒店途中，有機會接觸到本地人，例如有親友探訪等，或經此形成本地傳播鏈。

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