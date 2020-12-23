美國西點軍校爆集體作弊醜聞逾70人涉案　遭揭發因犯「相同錯誤」

美國西點軍校（United States Military Academy）爆出43年來最大集體作弊醜聞，73名學員遭懷疑在一場網上舉行的數學考試中作弊，其中55人已承認事件。美國媒體12月22日報道，他們在微積分試題內的錯誤相同，因而遭考官發現事有蹊蹺。

西點軍校發言人、陸軍中校奧普哈特（Christopher Ophardt）表示，在教官發現試卷答案有可疑後，揭發73名學員疑似在5月的微積分考試中作弊，當中有1人是二年級生，其餘都是一年級生。全班則有1200人。

圖為2020年6月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪西點軍校（AP）

美聯社報道，在校方經過調查後，有2人因證據不足令指控未能成立，4人選擇退學，在其餘67人中，有55人已承認作弊，並登記參加為期半年的道德輔導計劃，他們直到畢業前，也要接受感化評核表現。至於不承認作弊的學員將會面臨行政聽證會，以判定他們是否違反榮譽守則，並有可能面臨包括開除在內的懲罰。

在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，西點軍校已採用遙距教學，在這次網上數學考試中，考官發現涉事學員在微積分考題卻犯上相同的錯誤，因而知悉事件有可疑之處。

這是自1976年以來西點軍校的最大集體作弊醜聞，在43年前，該校有153人因在電子工程考試中作弊而退學或遭開除，之後美國陸軍部長任命前太空人博爾曼（Frank Borman）領導的專責委員會調查案件，最後有超過90人得以恢復學籍並獲准畢業。