英內政部疑「冤枉」外國學生作弊撤簽證　審計部調查

英國2014年被揭發有外國人在獲取留學簽證的英語測試中作弊。內政部其後取消約3.6萬份留學簽證，至今遣返逾1000人。不少牽涉其中的人士失去工作機會和國民保障，甚至有人被拘留。 在這5年間，為數不少的人否認有份作弊，要求政府還他們一個公道。英國國家審計局（NAO）上周六（27日）宣布，就英國內政部當年的決定展開調查。

事源2014年，英國廣播公司（BBC）派出記者偵查兩所考試中心，在國際交流英語考試「多益」（TOEIC）中存在系統性作弊。

當年報道指出，一所名為Studentway的機構「協助」不懂英語或英語能力欠佳的學生，以「請槍」等方式通過口語和選擇題考試，從而取得留學簽證。機構向每名學生收取約500英磅（約5000港元）的費用。

英國內政部疑冤枉外國學生作弊：英國廣播公司2014年的偵查報道指，考官會在會場內列出選擇題的答案，讓學生在7分鐘內完成原本需時約兩小時測驗。（BBC影片截圖）

聲紋識別軟件判斷作弊個案

報道播出後引起軒然大波，內政部隨後要求提供考試的美國公司教育考試所（Educational Testing Service）檢查2011年至2014年間的逾5.8萬份測驗。當局稱，透過採用聲紋識別軟件找出逾3萬案涉及「代考」的個案。

《衛報》報道，時任內政部長文翠珊（Theresa May）表示對結果感到驚訝。報道指，內政部當時確認在58,458名學生中，有約3.4萬人肯定有作弊；約2.26萬人的結果有可疑；只有約2000人肯定沒作弊。

根據英國內政部截止2016年底的數據顯示，共撤銷35,870名學生的留學簽證；逾1000人被勒令離開英國，數百人曾因此被拘留。當局至今亦起訴了25名涉嫌操縱騙局的人士。

英國內政部疑冤枉外國學生作弊：在撤銷簽證的時期，正是由文翠珊擔任內政部長。（Getty Images）

學生：曾欲證清白 現已感絕望

大部分學生當時被告知無權上訴、也不被允許獲得證明他們作弊的證據，以及重新接受英語水平評估測試。很多學生稱他們蒙冤和遭受白眼，卻上訴無門。

喬杜里（Fatema Chowdhury）2010年從孟加拉來到英國，2014年在倫敦大學修畢法律學位。她表示曾因涉嫌作弊而被當局拘留數周，稱自己雖然沒被趕離英國，但卻無法工作和享有國民保健制度（NHS）的福利。她說曾亟欲向內政部證明自己清白，但經歷4年多的嘗試後已感到無希望。

另一名住在蘇格蘭的印度女士昌德（Nidhin Chand）表示，自己被控在獲取簽證的英語考試中「請槍」。她希望為自己洗脫罪名，「我每天都在哭……當有人稱呼你做騙子，然而當眾拘捕和羞辱你，這是很痛苦」。

英國內政部疑冤枉外國學生作弊：來自印度的昌德現居於蘇格蘭，對於被指在英語考試中作弊，她感到很痛苦。（BBC照片）

審計局：疾風世代醜聞曝光後重審

內政部現時面臨逾300宗關於錯誤指控外國學生在英語考試中作弊的案件，移民法庭亦等候處理數十宗相關案件。

英國國家審計局的聲明指出，內政部稱有發現證據證明作弊而撤銷留學簽證，但在「疾風世代」（Windrush generation）醜聞曝光後，這些決定將受到公眾和國會重新審查。

當局將檢查內政部資料，包括涉嫌作弊的人數，以及部門採取甚麼行動，預料調查報告最快5月尾出爐。

（英國廣播公司／衛報）