中俄軍機聯合飛行項目飛越東海　日韓軍機升空應對

中俄兩國國防部12月22日表示，兩國空軍在日本海、東海有關區域，進行聯合空中巡航訓練，日韓均有戰機升空戒備。

圖為5月9日，俄羅斯勝利紀念日，多架圖-95戰機在上空飛過。（Getty）

中國國防部表示，中方派出4架轟-6K戰機，與俄方2架圖-95戰機聯合編隊，在日本海、東海有關空域組織聯合巡航。聲明指飛行期間兩國空軍飛機未進入他國領空，並稱這次行動是兩國年度合作計劃之一，不針對第三國。

日本放送協會（NHK）報道，這次是中俄雙方自2019年7月第二次的聯合飛行項目。報道指2架轟-6與2架圖-95戰機在東海上空會合後，朝向釣魚島（日本稱尖閣諸島）編隊飛行。4機之後通過沖繩縣海峽上空，與2架轟-6戰機會合，共6機共同飛行。

中俄6機其後折返，期間未有入侵日本領空。日本自衛隊期間曾派出戰機升空戒備，並監視情況。

韓國聯合參謀本部亦發表聲明，指中俄軍機進入了韓國的防空識別圈。中俄軍機未有侵犯領空，中國亦有事前知會韓國相關演習。

參謀本部表示已派出軍機在上空戒備及監視，會分析相關狀況。因軍機進入防空識別圈，韓國已透過外交渠道，分別向兩國表示遺憾。

中俄在2019年7月舉行同樣的聯合空中巡邏項目，但期間一架俄國軍飛越竹島（韓國稱獨島）上空，被指入侵韓國領空。韓國派出戰機緊急升空，及對期實施警告射擊。