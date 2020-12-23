【英國脫歐】英歐皆不樂觀　媒體放眼12月31日簽字

英國與歐盟繼續就英國脫歐後的貿易協議談判，雙方對短期內達成協議都不予樂觀。英國房屋大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）12月23日向英媒表示，談判目前未有足夠進展，英方未能簽署協議。

鄭偉祺向天空新聞台（Sky News）透露：「（雙方）仍對相同的重要事項有分歧……我們正努力處理這些問題，談判代表會繼續工作。」

英國脫歐：圖為12月1日，英國房屋大臣鄭偉祺準備在倫敦出席內閣會議。（Reuters）

《每日快報》（Daily Express）22日引述消息報道，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）提醒歐盟高級代表，談判可能會在脫歐過渡期後持續，因為英方拒絕按歐盟要求而讓步。

一名歐盟外交官稱，雙方談判有進展，大部分問題已初步接近或是接近同意，但在漁權方面的分歧仍難以彌合。

獨立電視公司（ITV）政治編輯佩斯頓（Robert Peston）22日稱，雙方沒有機會在聖誕節前達成協議，但他們仍有機會趕及在31日前達成協議、並讓英國國會通過。

《衛報》22日稱，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）現時親自控制談判。