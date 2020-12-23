非洲出現「神秘疾病」？病人徵狀似伊波拉　病毒檢測卻呈陰性

美媒12月22日報道，剛果（金）（Democratic Republic of the Congo，DR Congo）的一名女病人出現與伊波拉出血熱類似的徵狀，但其伊波拉病毒檢測至今仍為陰性。

美國有線新聞網絡（CNN）稱這名女患者來自剛果（金）偏遠小鎮因根代（Ingende），已出現了與伊波拉出血熱類似的高燒和腹瀉徵狀，但其伊波拉病毒檢測始終呈陰性。

有人在擔心，萬一她感染的不是伊波拉病毒？她可能感染一種新病原體引致的「X疾病」（Disease X）的「零號病人」？萬一這種神秘疾病的致死率可能和伊波拉一樣高達50%至90%該怎辦？

曾有份協助發現伊波拉的剛果（金）國家生物醫學研究所（National Institute of Biomedical Research，INRB）所長塔姆弗姆（Jean-Jacques Muyembe Tamfum）對CNN說，「我們現在身處新病原體將會出現的世界，而這對人類構成威脅。」

塔姆弗姆接受CNN獨家訪問時警告說，未來還會有更多人畜共患的疾病出現。

當他被CNN問及，是否認為未來的大流行會比新型冠狀病毒肺炎（COIVD-19）更糟，他說：「是，是，我認為是。」