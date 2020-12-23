【英國變種病毒】馬來西亞擱置澳洲日本旅遊氣泡計劃　中台仍綠燈

馬來西亞國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比里表示，儘管全球各地的新冠疫情變幻莫測，但政府將探討與中國、台灣等綠色國家或地區進行綠色旅遊泡泡計劃，惟會因應情況而定。

他今天在記者會上指出，政府早前已宣布計劃開放國境允許兩地官民往來，但一些原本屬於綠色的國家，包括澳洲、日本等等，則因為臨時宣布鎖國或頒布緊急狀態，而讓上述計劃擱置。

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「有可能會重開（國境）。之前是推出綠色旅遊泡泡計劃，比如台灣，他們都控制得很好。中國也有很多省份都是綠區，因此，我們會研究與監督，如果有任何宣布，我們容後報告。」不過，他說，隨着有些國家與地區已開始「轉綠」，比如半年來沒有確診個案的文萊等，因此他認為，可以開放兩地往來。他舉例，疫情變化莫測，馬來西亞過去允許英國學生入境，現在當地病例突然飆升，導致很多國家都禁止英國人入境。

此外，詢及英國目前發現新的變種新冠病毒，導致當地疫情失控，是否會禁止英國倫敦來馬的飛機。依斯邁沙比里表示，不只是英國，馬來西亞仍然關閉邊境，只有符合條件的人才可以入境馬來西亞。他說，衛生總監正在監督英國的疫情，相信最近國安會將會有相關的匯報；如果需要進一步的行動，將會做出宣布。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：大馬探討與中台推綠色旅遊泡泡】