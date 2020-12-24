繼美國之後　波蘭成首個歐盟成員國對中歐投資協定提出質疑

中國和歐盟（UN）正在推動中歐投資協定談判，並有望在2020年底前達成。但談判過程並非一帆風順，作為歐盟成員國之一，波蘭對歐盟與中國「過早」達成協議提出疑慮。

波蘭外交部長拉烏（Zbigniew Rau）12月22日在社交媒體Twitter上表示，歐洲應尋求與中國達成一項公平、互利的全面投資協議，我們需要更多的磋商和透明度，讓我們的跨大西洋盟友參與進來。拉烏還表示，「一個好的、平衡的協議總比一個不成熟的協議好」。

中歐投資協定也面臨美國施加的壓力。美國候任總統拜登（Joe Biden）提名的國安顧問沙利文（Jake Sullivan）12月21日晚在推特上轉發了一條關於中歐投資協定有望在2020年年內達成的新聞。他還評論稱，「拜登和賀錦麗（Kamala Harris）政府歡迎與歐洲夥伴，儘早就雙方對中國經濟活動的共同關切展開磋商。」

歐盟正面臨着愈來愈大的壓力，要求其放慢與中國達成具有重要性的中歐投資協定的步伐，因為與中國政府達成任何形式的未能解決強迫勞動問題的協議都遭到愈來愈大的反對。

中歐雙方都將協定最後期限定在2020年年底，但如果北京方面在對待勞工的關鍵要求上拒絕讓步，談判仍有可能陷入僵局。