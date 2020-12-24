李克強：願與歐盟共同努力早日達成中歐投資協定

中國國務院總理李克強12月23日晚上分別與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）及荷蘭首相呂特（Mark Rutte）通電話。李克強表示，中方願同歐盟共同努力，推動早日達成中歐投資協定。

有把握實現全年經濟正增長

李克強與呂特通話時表示，當前中荷關係發展良好，面對新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，兩國各領域合作持續推進，成果豐碩，他稱，中方願同歐盟共同努力推動早日達成中歐投資協定。

李克強又指出，當前世界經濟復蘇進程艱難，中國統籌疫情防控和經濟社會發展，經過全國上下艱苦努力，有把握實現全年經濟正增長。

圖為2019年6月27日李克強（右）在北京會見荷蘭首相呂特（Mark Rutte，左）（Getty）

呂特稱，中國是荷蘭的重要合作夥伴，兩國攜手應對疫情挑戰，體現雙方友好情誼，荷蘭願同中國進一步加強交流和往來，擴大在經貿、投資、應對氣候變化等領域的合作，荷蘭期待歐中投資協定盡早達成，促進歐中關係更好發展。

歡迎更多優質農產品輸華

李克強與西班牙首相桑切斯通話時則表示，願同西班牙鞏固政治互信，深化各領域務實合作，共同維護多邊主義，促進貿易投資自由化便利化，維護世界和平穩定，歡迎更多西班牙優質農產品輸華。

李克強又指出，中方始終堅定支持歐洲一體化進程，希望看到一個團結、繁榮的歐盟，支持歐盟戰略自主和團結互助，支持西班牙在歐盟內發揮更重要作用，中方願在應對氣候變化、綠色發展、中歐投資協定談判等領域同歐方推進互利共贏合作，希望歐方繼續為中方企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。

桑切斯：支持早日達成投資協定

桑切斯表示，近年來，西中關係取得積極發展，西班牙政府願進一步深化同中國的關係，加強雙邊經貿往來，在信息通訊、數字經濟等領域繼續與中國企業加強合作，擴大兩國文化交流，西班牙支持早日達成歐中投資協定，願同中方共同維護多邊主義，加強應對氣候變化合作，推動新冠肺炎疫苗在全球實現可及性。