【新冠肺炎】科興延後公布測試結果兩周　稱與疫苗有效率高低無關

巴西完成北京科興生物研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗第三期臨床測試。《華爾街日報》12月21日曾報道指結果最快可在12月23日公布，但科興23日要求押後公布結果15天。

圖為12月23日，負責巴西地區測試的生物研究公司Butantan Institute宣布延後公布測試結果。（Reuters）

《華爾街日報》23日報道，延後公布結果的要求是由科興親自提出，原因是指希望等待在其他地方測試的結果，綜合分析後才公布。科興疫苗除在巴西外，目前在印尼和土耳其仍在進行第三期臨床測試。

負責巴西地區測試的生物研究公司Butantan Institute表示，押後公布結果與疫苗本身有效率無關，只稱同一款疫苗不應分開公布，得出3個疫苗有效率的結果。

外界預料科興疫苗的有效率可媲美其他，如輝瑞疫苗及莫德納疫苗的94%至95%。

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報道指有專家對押後公布結果感到愕然，擔憂疫苗有效率是否不如外界預想中的高，但亦有專家對延期公布不以為然。聖保羅州立大學流行病學家福塔莱薩（Carlos Fortaleza）稱他不能擅自公布測試結果，但可保證疫苗達到最低的50%有效率門檻以上。