新冠肺炎疫苗｜內地復星BioNtech與科興兩疫苗將供港　看清分別

新冠肺炎疫情持續多時，全球多國均爭購疫苗，有國家甚至開始接種階段。特首林鄭月娥今日（11日）於記者會上指，已與3間疫苗生產商有預先採購協議，當中首先供港的為內地科興控股生物技術公司（Sinovac）生產的疫苗，首100萬劑最快明年1月抵港；而另一製造商則為復星醫藥及德國藥廠BioNtech，同樣訂購750萬劑。

比較兩款疫苗的資料，科興採用「滅活疫苗」，現時仍未完成第三期測試，暫未得出有效率數據；而由復星與德國BioNtech研發的mRNA信使核糖核酸疫苗，供港貨源則由內地復星醫藥獲授權開發，於上月起於內地進行臨床測試，產品與BioNtech與輝瑞在英美的疫苗都是mRNA疫苗。

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科興出產屬滅活疫苗 未得出有效數據

特首林鄭月娥指，政府已與2間製造商達成協議，其中一間為內地科興控股生物技術公司（Sinovac），該生產商以滅活技術製造疫苗，並會供應750萬劑，而首100萬可望最快明年1月來港。

科興控股生物技術公司研發的「滅活疫苗」，意思為透過滅活技術是將病毒殺死，並過濾至不會致病，從而引起人體的免疫反應，屬於較傳統的疫苗技術。它的存放條件較簡單，只需要放於常規冰箱溫度下的2至8度。

特首林鄭月娥今日（11日）公布，本港在採購疫苗上有「突破性」進展，港府已跟兩間藥廠達成採購協議，合共供應1,500劑疫苗，首批100萬劑最快明年初到港。（資料圖片）

科興疫苗巴西接種者死亡 後揭屬自殺

科興的疫苗暫時只有第一及第二期的臨床試驗結果，涉及國內的700多名測試人士，於間隔14天注射兩劑疫苗。結果顯示，有關做法能於4周內快速誘導免疫反應。此外，科興生物亦聲稱有9成員工及家屬自願接種疫苗，而他們接種後的不良反應比例低。疫苗正進行第三期的測試，不過於巴西進行測試期間，於上月曾有自願測試人士死亡事件，巴西當局曾指因有嚴重不良反應，一度叫停測試。其後指於評估數據後，宣布恢復有關測試，相信該名死者為自殺。

印尼已訂購科興疫苗，並於本月有160萬劑運抵當地。當時科興的印尼合作伙伴PT Bio Farma曾指，疫苗有效率達97%，惟其後科興澄清，有關數據非代表有效率，僅為血清抗體陽轉率。而疫苗的實際有效率需要待巴西完成第3期測試後才公布。

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BioNtech疫苗由內地公司復星醫藥供港

另一製造商為復星醫藥獲授權的德國BioNtech疫苗，疫苗採用mRNA核糖核酸技術。港府同樣訂購750萬劑，而首100萬劑最快明年首季來港。德國BioNtech與美藥廠輝瑞研發mRNA疫苗，港府指復星為BioNTech於中國大陸及港澳台地區的合作夥伴。

德國BioNtech疫苗採用新研發的mRNA核糖核酸技術，即先取得病毒基因數據，再合成為帶有病毒基因的mRNA，注射入人體內後，體內細胞獲得指示製作病毒蛋白，繼而可觸發免疫反應。

國外臨床測試有效率超過90% 須存放於-70度下

BioNtech與輝輝研發的疫苗於美國、德國、阿根廷、巴西、南非和土耳其等地完成第3期臨床測試，結果顯示效用率超過90%。英國日前已授權緊急用有關的疫苗，根據外媒報道，有接種者於接種疫苗後有過敏反應，英國當局指若有嚴重過敏反應史的人不該接種。雖然有效率高，不過由於mRNA是極不穩定的分子，需要放於若存放於攝氏零下70度下，若溫度稍高將令疫苗變質，於運送及存放過程構成一定難度。

此外，有關疫苗雖由外國公司研發，但供港公司為上海復星醫藥。上海復星醫藥於今年3月取得BioNtech的授權，在中國內地及港澳台地區獨家開發、註冊、商業化基於其專有mRNA技術平台研發的疫苗。復星醫藥於上月起開始在內地進行臨床測試。

圖為12月8日，90歲老婦基娜（左）在英格蘭城市考文垂的地區醫院裏接受護士（右）為她注射輝瑞與BioNTech研製的新冠疫苗，成為全球首名接種的普通民眾。（AP）

至於仍然在商討中的第三間疫苗生產商為「AstraZeneca」，由阿斯特捷利康製藥公司與牛津大學共同開發，其疫苗採用採不可複製性病毒載體技術。疫苗的整體有效率為62%，但於當使用的劑量不同時，有效率可達90%。該疫苗可以在正常冷藏條件、即攝氏2至8度下存放。

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