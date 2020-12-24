特朗普再特赦26人　包括前競選經理及女婿庫什納父親

美國總統特朗普（Donald Trump）繼12月22日特赦15人後，23日晚宣布再特赦26人，其中包括特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）的父親查爾斯（Charles Kushner）。

圖為2020年2月25日，特朗普的女兒伊萬卡和女婿庫什納隨同特朗普一起來到新德里，對印度展開正式訪問。（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普12月23日晚宣布了26項新的特赦令，其中包括長期盟友前競選顧問斯通（Roger Stone）、前競選經理馬納福特（Paul Manafort），以及特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納的父親查爾斯。

馬納福特和斯通獲得赦免是對特朗普兩名最受關注、受到廣泛譴責的前顧問的獎勵，兩人都曾被「通俄門」特別檢察官穆勒（Robert Mueller）起訴，並被陪審團判定犯有多項罪行。

查爾斯在本世紀初被新澤西州時任聯邦檢察官克里斯蒂（Chris Christie）以逃稅、干擾證人和非法競選捐款等罪名起訴。他最終承認了16項逃稅指控。

這是特朗普兩天內發布的第二波特赦令。特朗普23日總共赦免了26人，並為另外3人部分或全部減刑。

特朗普22日宣布特赦15人，包括前競選顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）、德克薩斯州前共和黨議員斯托克曼（Steve Stockman）、參與通俄門特別檢察官米勒（Mueller）調查案的荷蘭律師范德茲維安（Alex van der Zwaan）等。