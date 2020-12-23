特朗普宣布特赦15人　包括通俄門作虛假陳述人士

美國現任總統特朗普（Donald Trump）宣布赦免15人，包括在「通俄門」調查中，涉嫌作假證供的人，並對另外5人減刑。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）12月22日報道，獲得赦免的15人，包括前競選顧問帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）、加州共和黨前國會議員亨特（Duncan Hunter）、紐約州前國會議員柯林斯（Chris Collins）、德克薩斯州前共和黨議員斯托克曼（Steve Stockman）、參與通俄門特別檢察官米勒（Mueller）調查案的荷蘭律師范德茲維安（Alex van der Zwaan）、金融詐騙犯米爾肯（Michael Milken）、新聞大亨布萊克（Conrad Black）等。

帕帕佐普洛斯在俄羅斯干預2016年總統大選的調查中被判虛假陳述罪，他被判14天監禁，罰款9500美元，並且要完成200小時社會服務，刑滿後亦需接受一年監管。

荷蘭律師范德茲維安因承認在「通俄門」調查中做假證，2018年4月3日被華盛頓聯邦地方法院判處30日監禁，以及罰款2萬美元，同時他亦是首名涉及「通俄門」調查而被判刑的人。

報道稱，與其他僅任一屆的總統相比，特朗普在給予特赦和減刑方面格外「吝嗇」。根據司法部的數據，特朗普此前僅發布了28項赦免令，並為另外16人減刑，這一比例遠遠低於其他僅做一屆任期的總統。