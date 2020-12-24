【英國脫歐】英國與歐盟傳達成貿易協議　雙方仍有細節待解決

英國的脫歐過度期屆滿在即，英國與歐盟的貿易談判可能在12月24日達成協議，不過有消息指雙方仍未解決漁業問題上的爭議。

英國廣播公司（BBC）24日報道，首相約翰遜（Boris Johnson）在當地時間早上7時與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，並在8時舉行記者會，外界普遍認為他屆時會宣布英歐達成自由貿易協議。

不過在原定舉行記者會的時間前夕，隨即傳出英歐仍未達成協議的消息。愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）指，自己原本期待評論約翰遜公布協議的內容，但認為雙方在臨門一腳出現小問題，並指與漁業協議的有關。不過科文尼預計英歐雙方可以在24天較後時間內公布協議。

英歐代表經過長達9個月的談判後，雙方在23日在最具爭議的公平競爭及漁業問題取得共識，並隨即整理數百頁的相關法律文本。

不過即使英歐雙方達成貿易協議，但仍須交由雙方的國會通過，其中約翰遜領導的保守黨在英國國會擁有主導權，預計可以順利通過。不過歐洲議會則警告難以在12月31日前通過協議，但可能暫時實施，直到歐洲議會在1月審議為止。

對於英歐最終可能簽署貿易協議，雙方的企業都認為，此舉可以節省數以百億元計的額外成本。