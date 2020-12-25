日本前首相安倍晉三公開道歉　並就賞櫻會風波修正陳述

日本前首相安倍晉三繼24日公開道歉後，12月25日修正他在國會中有關賞櫻會政治資金醜聞的陳述，並且再度公開道歉。反對派議員稱，安倍至少做出118次的虛假陳述。

安倍之前一再否認其辦公室為支持者參加賞櫻會前夜晚宴填補差價，而這種做法被指違反政治資金法。日本法律禁止政界人士向選民送禮。安倍12月24日為此向公眾道歉。

檢察廳24日稱決定不對安倍提出起訴，因沒證據顯示他有份參與製作收支報告，亦沒有足夠證據顯示，他對不當的報告行為早已知情。不過安倍公設第一秘書配川博之被指沒有在後援會收支報告書中記錄晚宴相關收支，遭檢方控以違反「政治資金規正法」，罰款100萬日圓。

安倍8月28日宣布因潰瘍性大腸炎復發而辭職，但美聯社24日的報道指出，安倍涉及這宗醜聞，可能也是他決定辭職的原因之一。

安倍否認有做錯，以及直至2019年11月有關消息曝光，他才知道此事。他說即使收支報告是在他不知情的情況下製作，自己強烈意識到自己在道德上的責任，「我想對民眾深切及真誠道歉。」

路透社在25日的報道指出，這次風波可能還影響到安倍繼任者菅義偉。菅義偉曾在國會為安倍辯護，菅義偉24日也就發表不準確的陳述道歉。

菅義偉會在香港時間下午5時就新冠疫情召開記者會，屆時他有可能被記者問及安倍的問題。