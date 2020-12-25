Google年度搜尋排行榜　拜登成全球熱搜人物第一位　金正恩列次名

Google公布2020年度搜尋排行榜。美國候任總統拜登（Joe Biden）於全球「年度人物熱搜詞榜」榮登第一位，朝鮮國務委員會委員長金正恩排名第二，至於英國首相約翰遜（Boris Johnson）則排第三。

當選美國總統的拜登於大選一周的搜尋量最大，搜尋量最多的地區是美國，其次是愛爾蘭和加拿大，相關搜詞包括「新冠肺炎」和「水力壓裂」（fracking）。

圖為2020年12月23日，美國候任總統拜登於特拉華州介紹教育部長人選。（美聯社）

至於金正恩搜尋量最大的時間是4月26日至5月2日，當時盛傳金正恩病危。搜尋量最多的地區是烏干達，其次是新加坡和美國。相關搜詞包括「冠狀病毒」和「死亡日期」。

曾感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的約翰遜則排第三。搜尋量最大的時間是4月5日至11日，正值確診後的時期。搜尋量最多的地區是英國，其次是愛爾蘭和新西蘭。相關搜詞包括「冠狀病毒」。

其他打入十大的人物包括美國候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）、荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）、遭警槍傷的非裔男布萊克（Jacob Blake）、美國總統參選人Kanye West和已故富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）。