【聖誕節】美國爆炸案撿人體遺骸　威力強大電訊中斷航班停飛

美國田納西州（Tennessee）納什維爾市中心12月25日聖誕日清晨發生懷疑露營車爆炸案，造成至少3人受傷。美聯社12月25日引述兩名執法官員報道，政府人員在露營車爆炸現場附近發現人體遺骸。由於炸彈威力強大令通訊設施損毀，納什維爾市出現通訊服務大規模受阻的情況，當地機場多個航班要臨時停飛。

美聯社12月25日報道稱，目前尚不清楚這些遺骸與今天的爆炸事件有何關聯、或它們可能屬於施襲者還是受害者。執法官員不能公開討論正在進行的調查，所以在匿名的情況下對美聯社透露了這一消息。

負責調查爆炸品和恐怖主義行為的聯邦調查局將帶頭此案調查。

報道稱，該市警察局長德雷克（John Drake）表示，警察在接到槍擊報警電話後，發現該輛露營車，車上播放着一段錄音，警吿說炸彈將在15分鐘後引爆。警方疏散了附近的建築物，並叫來拆彈小組。不久後露營車爆炸。爆炸造成至少3人受傷。

有Twitter用戶發布了對面馬路閉路電視錄影，捕捉了爆炸前幾秒，來自露營車的警告聲：「......如果您能聽到此消息，立即撤離。」

警方未能立即指出案件的動機或對象。

事件中，通訊公司AT&T的大樓受損，造成納什維爾市出現電訊服務大規模受阻的情況，當地機場多個航班要臨時停飛。

這次爆炸威力強勁，事發現場附近數十建築物受損、玻璃破碎，有居住在附近的目擊者表示，當時看到有大約4架車着火，「感覺像是有炸彈，很大那種。」他又稱，自己家內的窗戶都破碎，「若我當時站在那裏，那會很可怕。」

↓附近住宅受爆炸影響時的閉路電視片段↓