【英國脫歐】英歐達成貿易協議　對中歐合作有何影響

英國和歐盟達成脱歐貿易協議，外界關注今後中國與歐盟的合作會產生何種影響。俄羅斯衛星通訊社12月25日報道，對中國來說，簽署脱歐貿易協議是好消息。

報道引述中國人民大學重陽金融研究院助理院長賈普京表示，英國和歐盟之間的貿易體制並未出現太大變化，也就是說，中國無需適應新條件。同時，金融領域的限制措施可讓其他國家包括中國，增加在歐盟的投資。

賈普京說，由於英國脱歐涉及金融服務方面的關係轉變，因此在金融領域產生的實質影響要大於貿易領域。此前英國是美國資金轉入到歐洲投資的一箇中間環節，脱歐後英國作為美歐之間金融通道的作用會有所下降，進而導致中歐投資將會增強，尤其是直接投資。

此外，市場還期待中國和歐盟在2020年底簽署中歐投資協定。中國已經採取許多措施，擴大歐洲公司進入中國市場的機會，並將限制外國公司的實體清單從2019年的131個領域縮至現在的123個。

對中國來說，歐盟市場規模可與美國媲美。報道指出，簽署中歐投資協定對各方有利。對中國來說，有機會吸引更多外國資本，保障國內對高質量商品和服務日益增長的需求。對歐洲來說，可擴大消費市場潛力，同樣出現吸引中國資本進入其經濟體的機會。

報道同時提到，不少外部因素可能使達成交易變得複雜，例如華盛頓對布魯塞爾施壓。不管怎樣，中國已經給出清晰的信號，將努力簽署交易，但不會以付出任何代價為前提。中國商務部指出，中國和歐盟應相向而行，布魯塞爾應考慮北京的關切，以便最終達成對各方有利的協議。