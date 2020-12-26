新冠肺炎｜英國阿斯利康研發抗體藥　或可達即時免疫效果

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英國科學家現正針對新冠抗體藥物AZD7442啟動臨床試驗，有望提供染疫患者立即免疫（instant immunity）以及6個月至1年的保護力，彌補無法即時施打疫苗的狀況，作為協助防堵疫情持續蔓延的緊急治療。目前已有10名受測者已施打新藥，有機會挽救多達數千人的性命。

綜合英媒天空新聞、獨立報等報導，AZD7442藥物由英國製藥業者阿斯利康公司（AstraZeneca）所研發，是「風暴追逐者」（Storm Chaser）專案的一環，而倫敦大學學院醫院研究人員現正研究此藥帶來即時免疫的可能性。

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主導風暴追逐者計畫的病毒學家Catherine Houlihan表示，此藥優勢在於可立即為患者提供抗體，現已有10名受測者施打新藥，已接種2劑，「我們希望能夠證明，在疫苗無法即時提供的同時，讓接觸到新冠病毒的患者在施打藥物後產生立即性的保護。」

報道指出，一旦家中有人染上新冠，此種藥物可用於防止其他同住家庭成員出現確診症狀。專家們期盼此藥能夠提供6個月至1年的保護力，作為給予醫院住院病患、療養院住民以及大學生的緊急療法，協助減少疫情蔓延程度。

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傳染病專家Paul Hunter指出，新療法有望拯救數千人的性命，若第3階段試驗結果得到證實，可在瀕死患者繼續存活方面發揮效用。

與此同時，由倫敦大學學院醫院主導的另個計劃「Provent」，也將研究此種療法可否用於免疫系統較差的高危險弱勢族群，範圍涵蓋年長者、長期接受照護者、癌症病患及HIV患者。依據英國最新疫情統計，當地24日新增確診數為3萬9237例，創下新高，且過去28日染疫身亡人數已突破7萬人。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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