英國脫歐｜在野工黨籲支持約翰遜　多名影子閣員擬辭職抗議

英國與歐盟在12月24日達成後脫歐時代貿易協議，但仍須經過雙方的議員通過。英國國會準備在30日表決，在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）呼籲黨友支持協議，惟他可能面對多名黨友倒戈的壓力。

施紀賢形容，首相約翰遜（Boris Johnson）政府與歐盟取得的協議「空洞」，但在有協議或沒協議之間選擇，工黨會接受和支持通過。他表示身為領袖是在國家利益為前提下作出艱難決定，亦是與成為一個認真而負責任的在野黨有關，因此在對國家有如此重要的時刻，工黨選擇袖手旁觀並非一件有公信力的事情。

Labour accepts this deal and we will vote for it.



We must now build a better future for our country and make Britain the best place to grow up in and the best place to grow old in. pic.twitter.com/4pRNNEMqUo — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 24, 2020

施紀賢雖然表態支持政府，但他同時指出協議沒有增加勞工權益，亦沒有為製造業及創意產業提供充分保障。

不過施紀賢的立場就惹來黨內人士質疑，多名國會黨友要求對方在表決時棄權，指工黨一旦支持協議，就難以就實施新貿易關係後所帶來的經濟後來向政府問責。《衛報》25日引述消息人士報道，數名影子閣員準備以辭職表達不滿，但曾經質疑施紀賢決定的影子財相杜安妮（Anneliese Dodds）等資深黨友則可能最終投票支持。

英國下議院會在30日早上表決脫歐協議，同日中午再交由上議院審議，由於很大機會得到工黨支持，即使執政保守黨內有多名疑歐派人士倒戈，因此估計協議可以順利通過。