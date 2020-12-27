中國歐盟商會主席：中歐投資協定有望在2020年尾達成

中國歐盟商會（European Chamber of Commerce in China）主席伍特克（Joerg Wuttke）12月26日表示，在華的歐洲企業對中歐投資協定在2020年尾達成一事抱有希望。惟中國政府拒絕對達成協定的期限表態。

伍特克表示：「未來數天會是有趣的。我的感覺是，會有堅決的推動力令這件事衝過終點線。」他指中國與歐盟的協議不完美，還差很遠，但已是向前踏出的一大步。

中歐投資協定：圖為12月25日，北京一名男子經過商店外的聖誕裝飾。（AP）

法國媒體26日稱，中方似乎已準備好延長談判。中國商務部24日發聲明指，中方會在維護好自身安全及發展利益的前提下，按照自身節奏、開展對外談判，努力與歐方達成一項全面、平衡、高水平的投資協定。聲明提及，協定的達成需雙方共同努力、相向而行。

雙方定立中歐投資協定的工作已持續7年，它預料可為歐洲企業投資中國金融服務、電訊、電動汽車及其他由中方逐漸對外開放的領域等鋪平道路。法媒指，歐洲議會的一些成員及美國總統當選人拜登（Joe Biden）也反對中歐投資協定，他們指協定沒有處理外界對中國生產商使用強迫勞動力的憂慮。