英醫生兩次手術期間於病人肝臟「刻名」遭停職　辯稱工作壓力太大

許多病人在動重大手術時，可能處於意識昏迷的狀態，一位無良醫生居然在手術台上，拿病患開玩笑，在手術途中在病患的肝臟刻上「自己的名字」！目前該名醫師已被停職。

根據英國《每日郵報》報道，現年53歲的布拉姆霍爾（Simon Bramhall）是當地相當有名的肝臟移植專家，而他在伯明翰伊利沙白女王醫院工作時，曾二度於麻醉患者的肝臟上刻下他名字的縮寫「SB」（Simon Bramhall）。

英國53歲狂醫布拉姆霍爾（Simon Bramhall）是當地相當有名的肝臟移植專家，而他在伯明翰伊利沙白女王醫院工作時，竟二度於麻醉患者的肝臟上刻下他名字的縮寫「SB」。（示意圖，unsplash@olga_kononenko）

布拉姆霍爾的行徑之所以曝光，是由於先前一位進行肝臟移植的患者複診時，其他醫生發現這名患者的肝臟上有布拉姆霍爾的簽名，便向醫院檢舉，英國皇家檢署表示，布拉姆霍爾的行為是「濫用病人對他的信任」，病人權益組織更痛斥，病人的器官並不是拿來當親筆簽名的書本。

布拉姆霍爾辯稱，他是因為工作壓力太大，才會有如此舉動，不過法院並不採信其說法，法院獲悉，布拉姆霍爾在2013年2月和2013年8月進行的移植手術中，採取了一種「幼稚而愚蠢的」舉動，以緩解手術室的緊張狀況，目前布拉姆霍爾已被停職5個月，但並未吊銷其行醫資格。

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