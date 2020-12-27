新冠肺炎｜泰國疫情反彈　海鮮市場群組擴散至33府

泰國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，泰國中部龍仔厝府（Samut Sakhon，或譯沙沒沙空府）一個海鮮市場的群組正逐漸擴大，並有擴散至其他地方跡象。而泰國東部的羅勇市（Rayong）新增27人染病，當地政府在12月26日把市中心列為紅色區域。

圖為12月19日，泰國龍仔厝府。醫療人員正為當地居民進行病毒檢測。（Reuters）

羅勇市自第一波疫情以來，已200多日無感染病例，但自24日一個地下賭檔出現感染個案後，病例快速上升。目前感染人數已累積至36人，當地政府決定把市中心列為紅色區域，加強防控。除超市外所有人群可聚集的公眾地方自28日全面關閉。

另外在泰國中部龍仔厝府，海鮮市場群組有擴散跡象。目前泰國33個府有234宗感染個案，源頭可追蹤至沙沒沙空府海鮮市場。

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截至26日，泰國新增110人確診，累計6,020人染病，當局表示總感染人數可能因擴大撿測範圍上升至1萬人左右。泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）保證政府會盡力抗疫，有信心各地政府可以遏止疫情擴散，又稱如果每名民眾都合作，相信疫情可以受控。