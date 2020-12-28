新冠疫苗｜阿斯利康CEO受訪　指旗下疫苗可預防英國變種病毒

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）受訪時稱，研究人員相信，阿斯利康與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，能有效預防肆虐英國的變種病毒。

索里奧特接受《星期日泰晤士報》訪問時，被問到疫苗能否預防英國變種病毒時表示︰「目前為止，我們認為疫苗（阿斯利康）仍然有效，但我們不能確定，所以將會進行相關測試。」

香港政府預先採購三款新型冠狀病毒肺炎疫苗，包括科興控股滅活疫苗、復星醫藥／德國藥廠BioNTech核酸疫苗，以及阿斯利康（AstraZeneca）／牛津大學病毒載體疫苗。（資料圖片）

初步數據指，阿斯利康疫苗有效比率約70%，而輝瑞及BioNTech共同研發疫苗的有效比率則達95%，相比之下，功效似乎較為遜色。索里奧特回應指，阿斯利康的研究人員已找出致勝配方，令疫苗效力堪比對手，但暫時不能透露更多，合適時會再作公布。

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阿斯利康早前宣布斥資390億美元（約3,042億元），收購美國生物科技公司Alexion，作價較該生物科技公司上周五在美國的收市價溢價45%。阿斯利康指出，交易有助加強公司在免疫學的能力，能與癌症﹑心血管等疾病治療相結合。