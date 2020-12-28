美國田納西州聖誕節爆炸案疑犯在爆炸中死亡

美國聯邦官員12月27日表示，田納西州納什維爾（Nashville）聖誕節爆炸案嫌疑人是一名男性，已經在爆炸中死亡。調查顯示，該男子死於自己製造的爆炸，似乎是單獨行動。

據美聯社12月27日報道，調查人員利用DNA和其他證據做比對，確認名為沃納（Anthony Warner）的63歲男子就是這宗爆炸案的疑犯，但表示他們尚未確定動機。官員收到數百條提示和線索，但得出的結論是，除了沃納之外沒有人參與這宗發生在凌晨的爆炸。

事發於12月25日納什維爾市區，一輛露營車在播出「車上炸彈即將引爆」的倒數錄音後發生爆炸。爆炸摧毀了數十座建築，並造成3人受傷。由於炸彈威力強大令通訊設施損毀，納什維爾市出現通訊服務大規模受阻的情況，當地機場多個航班要臨時停飛。

↓附近住宅受爆炸影響時的閉路電視片段：

WATCH: Security camera footage of a condo at the Exchange Lofts on Church Street shows the moment of the explosion in downtown Nashville. Video courtesy of Kirt Webster. pic.twitter.com/jtQGoE5Urz — WSMV News4 Nashville (@WSMV) December 25, 2020

報道稱，華納曾在納什維爾的一家房地產經紀公司擔任電腦顧問，公共記錄顯示，他對電子設備和警報有豐富的經驗。