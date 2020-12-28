美國田納西州聖誕節爆炸案疑犯在爆炸中死亡

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國聯邦官員12月27日表示，田納西州納什維爾（Nashville）聖誕節爆炸案嫌疑人是一名男性，已經在爆炸中死亡。調查顯示，該男子死於自己製造的爆炸，似乎是單獨行動。

據美聯社12月27日報道，調查人員利用DNA和其他證據做比對，確認名為沃納（Anthony Warner）的63歲男子就是這宗爆炸案的疑犯，但表示他們尚未確定動機。官員收到數百條提示和線索，但得出的結論是，除了沃納之外沒有人參與這宗發生在凌晨的爆炸。

事發於12月25日納什維爾市區，一輛露營車在播出「車上炸彈即將引爆」的倒數錄音後發生爆炸。爆炸摧毀了數十座建築，並造成3人受傷。由於炸彈威力強大令通訊設施損毀，納什維爾市出現通訊服務大規模受阻的情況，當地機場多個航班要臨時停飛。

↓附近住宅受爆炸影響時的閉路電視片段：

報道稱，華納曾在納什維爾的一家房地產經紀公司擔任電腦顧問，公共記錄顯示，他對電子設備和警報有豐富的經驗。

【聖誕節】美國爆炸案撿人體遺骸　威力強大電訊中斷航班停飛
美國田納西州爆炸案確認找到人體殘骸　鎖定一名男子身份
美國田納西州炸彈案「詭異錄音」警告兼倒數　疑想避免大量傷亡
美國田納西州炸彈案　露營車播錄音倒數引爆
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。