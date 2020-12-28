新冠肺炎｜伊朗提取存款買疫苗需經美國銀行　魯哈尼憂遭美國沒收

伊朗有意向中國及美國購買新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，但總統魯哈尼（Hassan Rouhani）12月26日表示，因美國政府要求伊朗經由美國銀行機構轉帳才能購買疫苗，擔憂款項會遭美方沒收。

圖為12月16日，伊朗德克蘭一名戴着口罩的女子正走在街上。（Reuters）

魯哈尼在12月26日召開防疫工作組會議，會上表示伊朗希望把存款從一個國家中提出，以購買疫苗，並稱該國家已經同意。魯哈尼並未有具體說明是哪個國家。

但魯哈尼表示，起初美國財政部對這筆款項轉移未有異議，但後來卻說該款項先得經過一家美國銀行才能轉出。魯哈尼表示，擔憂美國會從中沒收伊朗的款項。

美國自單方面退出伊朗核協議，向伊朗重新實施制裁以來，伊朗在美國等多國的資產遭凍結。儘管理論上購買醫藥品不受管制，但為不願意冒上被起訴的風險，國際銀行機構傾向拒絕接受伊朗的金錢轉帳往來。

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截至27日，伊朗累計確診人數突破120萬宗，是中東疫情最嚴重國家。伊朗勞工通訊社（ILNA）報道，伊朗有意從中國採購100萬劑疫苗，並向美國輝瑞購買15萬至20萬劑疫苗。