新冠肺炎｜接種疫苗證書　2021年外遊除了護照外還需要「通行證」

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情下，各國收緊入境限制，很多人都被迫無法外遊。新冠疫苗的面世帶來了曙光，儘管大眾接種或許要等到2021年中，但還是讓人期待的——那時或許你要手執一個「健康碼的升級版」電子通行證，才能旅行。

圖為12月23日 ，美國芝加哥機場，一對情侶在機場上相抱。（Getty）

所謂電子通行證，就是一個可顯示自己已施打疫苗的針卡證明。配合目前的健康碼技術，整合成一個既可顯示自己檢測未受感染，同時已施打疫苗有免疫力的應用程序。

新冠疫苗預計到2021年中普羅大眾可以陸續接種，但一般相信疫情要待2021年底甚至2022年才能徹底消滅，因此在這期間外遊，證明自己免疫的電子通行證會會顯得十分重要，甚至可說是繼護照後，第二個外遊必需品。

由Linux基金會支助的CommonPass計劃，目的是提供一套全球通用的健康碼與接種證明，方便出行。（CommonPass網頁載圖）

事實上目前已有一些非政府的科企正在研發相關的產品，如IBM的Digital Health Pass及CommonPass計劃等，目的都是開發一個全球通用的通行證，方便用戶出行。

要做出能讓所有國家承認，所有航空公司承認的通行證有一定困難。然而各國的新冠疫苗不同，接種亦牽涉個人資料，各國資料庫難以統一合併，因此仍需要由各國討論方案落實。

目前發展的趨勢是，一個以開發技術為重點的Linux基金會與300多人組成，代表國際數十個抗疫組織的新冠病毒憑證（Cvidential Citientials Initiative）合作，制定一套世界通行的標準應用程序方案。

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Linux基金會主席貝倫多夫（Brian Behlendorf）表示，若應用程式成功推出和使用，那日後用戶就能說：「我的手機上有接種疫苗證明，我飛去另一個國，出示這個證明，就可以參加當地室內舉行的音樂會，而那音樂會僅限能證明自己已接種疫苗的參加者參加。」

當然非所有人都有智能手機或能純熟使用，因此亦有組織正在開發電子卡，方便用戶收藏和使用，作為手機程式外的另一選擇。